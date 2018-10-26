Путин поздравил руководство Австрии с национальным праздником

Москва, , 11:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Австрии Александру ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу по случаю праздника — Дня принятия закона о постоянном нейтралитете. Текст поздравительной телеграммы опубликовало посольство РФ в Австрии.

Российский лидер, искренне поздравив руководство Австрии с праздником, отметил «конструктивный характер российско-австрийских отношений».

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества в различных сферах на благо народов наших стран», — подчеркнул глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На торжествах российский лидер пробыл около часа.

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