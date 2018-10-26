Глава МВД Франции не исключает присутствия полиции в учебных заведениях

Париж, , 11:31 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о возможном присутствии правоохранительных органов в школах, среди прочих мер по укреплению безопасности, сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел, выступавший перед прессой вместе с министром образования Жан-Мишелем Бланке, объявил, что «не исключает физического присутствия полиции» в учебных учреждениях, особенно «в самых сложных районах».

Напомним, министр образования и глава МВД Франции создали комитет по поводу школьного инцидента, когда ученик угрожал оружием своему учителю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что случай, недавно произошедший во французской школе, когда ученик угрожал оружием своему преподавателю, был «жестоким и несколько ужасающим».

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