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Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

Политика

Документ был подписан в рамках глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане

Астана, 26 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Министры здравоохранения России и Казахстана Вероника Скворцова и Елжан Биртанов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медицинского и фармацевтического образования, научных исследований и других направлений, сообщает 26 октября агентство «КазТАГ».

Документ был подписан в рамках глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане. В рамках меморандума стороны планируют развивать сотрудничество в области цифровизации здравоохранения и телемедицины.

Кроме того, Россия и Казахстан планируют проводить совместные мероприятия для развития сотрудничества при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, ликвидации медико-санитарных последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. 25 октября участниками конференции была принята астанинская декларация.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане приняли декларацию по первичной медико-санитарной помощи

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