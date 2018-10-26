Макрон встретился с лауреатом Нобелевской премии мира 2018 года

Париж, , 12:18 — REGNUM Иракская правозащитница езидского происхождения, посол доброй воли и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад, пережившая преследование джихадистов в Ираке, встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 25 октября 2018 года, передает Euronews.

Надя Мурад рассказала всему миру об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время она борется с торговлей людьми.

«С президентом Франции мы говорили о ситуации в Синджаре и восстановлении районов езидов. Президент пригласил меня принять участие в форуме мира, который состоится в Париже 11 ноября», — заявила Надя Мурад после встречи в Елисейском дворце.

Езиды — народ, в основном проживающий на севере Ирака, субэтнос курдов.

Напомним, в 2014 году Надя Мурад стала жертвой преследования исламистов и была обращена в сексуальное рабство. За попытки бегства она не раз подвергалась пыткам. Спустя несколько месяцев ей удалось сбежать от рабовладельцев и присоединится к лагерю беженцев в Дахуке, откуда она смогла добраться до Германии, где сейчас и живет.