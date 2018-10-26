Наводнение на Кубани – следствие «глупости и жадности»

Чебоксары, , 11:05 — REGNUM Наводнение в Сочи и Туапсе показывает, что на трагедиях чиновники в России не учатся и быстро забывают. В стране быстро забыли Крымск. Местные власти к подобным «масштабным катаклизмам не готовы», их продолжает губить «жадность и глупость». Глупо рассчитывать на то, что природа не будет наносить подобных ударов. И в сложившейся ситуации, когда максимально застраиваются береговые территории, возможны два пути решения. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик подчёркивает, что природные катаклизмы всегда были и будут и задача властей — быть к ним готовыми.

«Но чиновники частенько забывают о трагедиях, не делают выводы из прошлых событий. Единственное, на что хватило ума у властей в Туапсе после трагедии в Крымске, это успеть оповестить о надвигающейся угрозе, что могло спасти жизнь многим. Но опять возникает вопрос, почему в век информационных технологий, когда практически у каждого есть сотовые телефоны, оповещают в основном по громкой связи?», — недоумевает Владислав Солдатов.

По его мнению, произошедшее в Туапсе и ранее в Сочи — следствие «глупости и жадности». Сложный рельеф местности, гористая территория в случае больших ливней представляют большую опасность. И глупо рассчитывать, что с этим справятся ливневые канализации — масштабы тут другие, считает политик.

«Природа будет наносить удары, нельзя каждый год надеяться на засушливое лето. Нужно всегда быть готовым к проявлениям стихии — будь то ураган, смерчи, ливни. Но на деле получается другая картина: застраиваются места, которые веками местные жители обходили стороной и не селились там, зная, что в случае разгула стихии там не выжить. Сама местность не подразумевала тотальное освоение. Я имею в виду прежде всего береговые полосы. Ради прибыли и красивого вида сейчас застраиваются пустыри и свободные места вплотную к берегам, всё ближе и ближе к воде, игнорируя не только требования безопасности, но и закон. Это вопрос и к местным властям, выдающим разрешение, и к надзорно-контролирующим органам, и к жителям. Виноватых, конечно, найдут. Но изменится ли сама ситуация, чтобы не допустить подобных трагедий?» — ставит вопрос Владислав Солдатов.

По его словам, в сложившейся ситуации возможны два пути решения. Провести берегоукрепительные мероприятия, построить защитные сооружения, либо расселять людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, напоминает, что 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Сотни жилых домов в Туапсинском и Апшеронском районах, а также Сочи оказались подтоплены. Кроме того, размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Есть жертвы и пострадавшие. Всего в опасной зоне в результате наводнения оказались 22,3 тыс. домов, в которых проживает 72,5 тыс. человек. В регионе введен режим ЧС.