Подписан указ о создании Фонда родных языков народов России

Москва, , 10:59 — REGNUM Указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликовала 26 октября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что учредителями фонда являются Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам национальностей. Организация будет действовать «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ», которые являются «национальным достоянием и историко-культурным наследием» России.

Также в тексте документа предписывается правительству России «в трехмесячный срок утвердить составы правления и попечительского совета фонда».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра Великого.

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