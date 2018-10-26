Европарламент принял резолюцию по делу Хашогги

Брюссель, , 11:07 — REGNUM Европейский парламент практически единодушно принял резолюцию об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пишет газета ABC.

25 октября на заседании Европейского парламента 325 депутатов проголосовали за резолюцию, 19 человек воздержались. Против проголосовал только чешский политик Иржи Пайн. Резолюция требует беспристрастного расследования убийства Хашогги и полного сотрудничества со стороны властей Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день Европарламент проголосовал за эмбарго на поставку вооружения Эр-Рияду. Однако для принятия решения об эмбарго требуется единодушие 28 участников Совета Европейского союза.

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