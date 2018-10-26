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Европарламент принял резолюцию по делу Хашогги

Политика

Европейские депутаты требуют беспристрастного расследования предполагаемого убийства саудовского журналиста

Брюссель, 26 октября 2018, 11:07 — REGNUM  Европейский парламент практически единодушно принял резолюцию об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пишет газета ABC.

25 октября на заседании Европейского парламента 325 депутатов проголосовали за резолюцию, 19 человек воздержались. Против проголосовал только чешский политик Иржи Пайн. Резолюция требует беспристрастного расследования убийства Хашогги и полного сотрудничества со стороны властей Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день Европарламент проголосовал за эмбарго на поставку вооружения Эр-Рияду. Однако для принятия решения об эмбарго требуется единодушие 28 участников Совета Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент проголосовал за эмбарго на поставку вооружения Эр-Рияду

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