Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин

Кемерово, , 10:52 — REGNUM Исполнение обязанностей первого заместителя губернатора Кемеровской области с сегодняшнего дня, 26 октября, возложено на Вячеслава Телегина, который ранее занимал пост замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

«За Телегиным остается сфера ЖКХ. Кроме того, на него возложено оперативное руководство деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения администрации Кемеровской области, координация деятельности департамента по чрезвычайным ситуациям области», — уточнили в обладминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее пост первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который с 20 октября приступил к исполнению обязанностей на посту главы Междуреченского городского округа.

Что касается Вячеслава Телегина, то он до мая 2018 года занимал пост главы Ленинска-Кузнецкого, а затем был назначен и. о. заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

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