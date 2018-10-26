Рязанские чиновники сэкономили 2 млрд на автомобилях и мебели

Рязань, , 10:49 — REGNUM С 2015 года на содержании областных и муниципальных чиновников в Рязани удалось сэкономить около 2 млрд рублей. Об этом 25 октября на пресс-конференции заявил губернатор Николай Любимов, комментируя повышение зарплаты госслужащим в среднем на 16%. По словам губернатора, в 2014 году из бюджета региона на 2015 и последующие годы были исключены расходы на покупку автомобилей, мебели и проведение ремонтов.

Повышение зарплат в органах власти позволит привлечь «лучшие кадры». Сейчас, по словам главы региона, возникают трудности с юристами и программистами.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2019 года зарплаты госслужащих в Рязанской области вырастут в среднем на 15,6%. В том числе подрастут и зарплаты губернатора, вице-губернатора и зампредов правительства. Их жалования вырастут примерно в полтора раза. По словам Николая Любимова, зарплаты не повышались 13 лет, сейчас этот шаг не должен потребовать дополнительных расходов бюджета, так как в регионе прошло массовое сокращение чиновников — в некоторых министерствах до 10%. В ближайшее время уволят еще 41 человека.

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