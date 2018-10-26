Индонезия и Марокко намерены увеличить торговое сотрудничество

Джакарта, , 10:50 — REGNUM Индонезия и Марокко хотят увеличить объем торговли двух стран через преференциальные торговые соглашения, переговоры о которых начнутся в Джакарте 12−14 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

Заместителем министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Фахир и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Муния Бучетта заявили об этом на 2-м совместном заседании в Джакарте, 26 октября 2018 года.

«Мы обсудили различные усилия по поощрению экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в торговом секторе. Индонезия видит Марокко в качестве нетрадиционного рынка, который имеет большой потенциал», — отметил Абдуррахман Фахир.

Индонезия рассчитывает, что процесс переговоров о торговом соглашении будет завершен в течение одного года. Ожидается, что торговый оборот двух государств увеличится в два раза.

Торговое соглашение, предложенное Индонезией, приветствовал заместитель министра иностранных дел Марокко Муния Бучетта, которая заявила, что сильное транснациональное экономическое сотрудничество является воротами на региональные рынки каждой страны.

Напомним, в 2017 году торговый оборот между Индонезией и Марокко достиг 154,8 млн долларов США, в том числе экспорт Индонезии — 86 млн долларов США, а импорт — 68,8 млн долларов США.