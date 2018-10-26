Х Генассамблея МКАПП: взаимодействие и диалог 75 партий-партнеров

Москва, , 10:46 — REGNUM Представители азиатских политических партий (МКАПП/ICAAP) собрались в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой политики и пути дальнейшего сотрудничества в складывающихся геополитических условиях.

Вклад «Единой России»

Как отметил в своем приветствии участникам Конференции Президент РФ Владимир Путин, за годы своего существования МКАПП/ICAAP доказала свою эффективность и востребованность. По словам главы государства, организация «обеспечивает конструктивное взаимодействие между партиями стран азиатского континента, предоставляя хорошую возможность для обсуждения важных вопросов мировой политики и экономики, проблематики межпарламентского и гуманитарного сотрудничества. Важную роль в работе МКАПП/ICAAP играет «Единая Россия» подчеркнул Владимир Путин: «Ведущая политическая сила нашей страны — партия «Единая Россия» — вносит значительный вклад в работу Конференции, в том числе, в качестве члена ее постоянного комитета».

В ходе торжественного открытия Конференции председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов напомнил, что Партия всегда придавала особое значение развитию межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском и евразийском направлениях.

«Мы благодарны зарубежным коллегам за активное взаимодействие, и надеемся, что формат Международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийный диалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе», — подчеркнул он, отметив, что принятие Московской Декларации по итогам Х Генеральной Ассамблеи, «станет знаковым шагом к утверждению этих ценностей и принципов в мире XXI века».

Межпартийное сотрудничество и посредничество

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил собравшимся представителям азиатских партий, что «Единая Россия» предлагает всем заинтересованным членам МКАПП/ICAAP «открытое и полноценное сотрудничество, и, если надо, посредничество, в поиске путей урегулирования спорных вопросов региона на основе принципиального видения, что решение любой проблемы должно быть не победой одной из сторон или поражением другой, но приемлемым для всех выходом из кризиса с гарантиями безопасности для всех и для каждого».

То, что Международная конференция азиатских политических партий по историческим меркам создана недавно, по словам Андреям Турчака, является ее важным важное преимуществом, позволяя членам организации избежать ошибок других международных политических структур, которые стали забывать принципы идейного и политического многообразия в угоду навязываемому единомыслию.

По словам члена Постоянного комитета МКАПП/ICAAP, председателя Комиссии Президиума Генсовета Партии по международной деятельности, зам главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, участники X Генассамблеи, в частности, обсуждают меры конкретного взаимодействия по созданию пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.

«Мы заявляем о необходимости объединять усилия и не только азиатских партий, но и партий большой Евразии, а также политических партий Латинской Америки и Африки», — подчеркнул он, отметив, что юбилейной Генассамблее принимают участие 74 партии из 42 стран мира, каждая из которых «играет очень важную роль в своей стране».

Планы и достижения

Председатель-учредитель, председатель Постоянного комитета МКАПП/ICAAP Хосе де Венеция (младший), выступая на X Генеральной Ассамблее, отметил важную роль России на международной арене: «Лидерство и участие новой России и великого российского народа на международной арене будет крайне важно. Нам всем известен символ Российской Федерации — двуглавый орел, исторический герб. Новая Россия, как двуглавый орел, смотрит на Запад, и на Восток. И сейчас произошел поворот на Восток, и мы это приветствуем».

В заключение перед членами ММКАПП выступил Генеральный секретарь организации Пак Ро-Бек.

«Перед нами стоит три задачи. Первая — члены организации должны расширять масштабы своей деятельности и повысить качество своей работы, вторая — повысить юридический статус МКАПП (я надеюсь, все члены Ассоциации подумают над тем, как это сделать) и третья — работа над развитием партнерства между политическими партиями континента», — сказал Пак Ро-Бек.

Напомним, в Москве при поддержке «Единой России» 25−26 октября 2018 года впервые проходит Х Генеральная Ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП/ICAAP), объединяющая более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, основной целью которой является содействие развитию сотрудничества, взаимопониманию и доверию между странами и континентами.

Более 320 участников, из которых 275 представляют 74 политические партии из 42 стран, в ходе работы обсудят актуальные вопросы мировой политики в условиях усиления давления со стороны ряда стран, наметить пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и добрососедского партнерства. На Ассамблее также присутствуют наблюдатели от стран Латинской Америки, Африки и Европы.