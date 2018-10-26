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Казахстан избран заместителем председателя ISAR

Политика

С 22 по 26 октября в Женеве проходит 25-я сессия Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам финансовой отчетности ООН (ISAR)

Женева, Швейцария, 26 октября 2018, 10:58 — REGNUM  Представитель Казахстана впервые избран заместителем председателя Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам финансовой отчетности ООН (ISAR), сообщили 26 октября в пресс-службе министерства финансов Казахстана.

Межправительственная рабочая группа является глобальным форумом для определения актуальных проблем и приоритетов в области развития учета, отчетности и обмена передовым опытом.

Напомним, с 22 по 26 октября в Женеве проходит 25-я сессия ISAR. В ходе заседания рассматривались последствия для бухгалтерского учета активного развития цифровых валют и блокчейна, а также ряд других вопросов.

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Политическая жизнь Казахстана
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