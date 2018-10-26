Европарламент проголосовал за эмбарго на поставку вооружения Эр-Рияду

Брюссель, , 10:35 — REGNUM 25 октября Европейский парламент проголосовал за введение эмбарго на поставку вооружения Саудовской Аравии после предполагаемого убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пишет испанская газета ABC.

Запрет на поставку оружия Эр-Рияду поддержали 242 депутата, 23 проголосовали против, 78 воздержались. Тем не менее, чтобы запрет был претворен в жизнь руководством Европейского союза (ЕС), требуется единодушное согласие 28 участников Совета ЕС. Пока что, как заявила Европейская комиссия, в ЕС ведутся переговоры на разных уровнях для разработки ответа на дело Хашогги.

Согласно последнему отчету о торговле с Саудовской Аравией, в 2016 году 15 стран ЕС продавали оружие Эр-Рияду.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на убийство Хашогги Германия объявила о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию и порекомендовала своим соседям по ЕС поступить так же.

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