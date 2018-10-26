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Мэр Алма-Аты обсудил с генконсулом США развитие экономических отношений

Политика

Алма-Ата является единственным городом в странах Туркестана, где располагается американское консульство

Алма-Ата, Казахстан, 26 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек обсудил с генеральным консулом США Эриком Майером развитие отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщает 26 октября агентство «Казинформ».

Американский дипломат отметил, что Алма-Ата является ведущим направлением для двустороннего сотрудничества между Казахстаном и США.

Майер напомнил, что Алма-Ата является единственным городом в странах Туркестана, где располагается американское консульство и представительство торговой палаты США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане прошел казахстанско-американский бизнес-форум. Министр торговли США Уилбур Росс, который принял участие в форуме, отметил, что рынок Казахстана имеет большой потенциал для развития двусторонних отношений.

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Политическая жизнь Казахстана
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