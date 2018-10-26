Пробиваясь в Азовское море, Европейский союз обслуживает интересы НАТО

Москва, , 10:13 — REGNUM Подключаясь к борьбе за Азовское море, Европейский парламент, являющийся представительным и законодательным органом Европейского союза, прямо обслуживает интересы натовских военных, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Европейский парламент одобрил резолюцию, которая призывает власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Также в резолюции властям ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

«Его резолюция по данному вопросу последовала сразу после того, как «обеспокоенность» позицией Москвы по Азовскому морю, в частности нашим несогласием допустить в этот внутренний водоем России и Украины корабли Североатлантического альянса, выразил генсек НАТО.

Дело это для европарламентариев не новое, но чтобы они делали его так откровенно и оголтело — это за последнее время впервые.

И что дальше? Вслед за НАТО обвинить Россию в выходе США из договора по ракетам средней и меньшей дальности? Потребовать, чтобы в ответ на наращивание американцами вооружений мы разоружались? Чтобы в ответ на увеличение числа натовских войск и инфраструктуры у наших границ, на осваивание натовцами территории Украины Россия вообще отвела войска за Урал?

Может быть, в ответ на недавнее присуждение правозащитной премии Европарламента украинскому террористу Сенцову нам обратиться в Нобелевский комитет с предложением присудить премию мира «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Понятно, что всего этого не будет. Очередные угрозы санкциями ничего нового к политике Евросоюза по отношению в нашей стране не добавят. Только ещё больше осложнят и саму эту политику, и отношения внутри Европейского союза.

А вот европейцам они принесут совсем не те дивиденды, на которые избиравшие этих парламентариев граждане ЕС рассчитывали: дальнейшее падение уровня торговли с Россией, более дорогой газ, новые ракеты — американские и наши.

Продолжение НАТО и Европейским союзом их агрессивной политики в отношении России точно может перерасти в открытый конфликт, которого якобы не хочет Европарламент. Во всяком случае, киевский режим Европарламент подталкивает именно в этом направлении, хотя и прекрасно видит его недружественные действия в отношении России.

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