Глава МИД Индонезии примет участие в заседании IORA в Дурбане

Джакарта, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие в 18-м заседании совета министров Ассоциации стран индийского бассейна (IORA) в Дурбане, ЮАР, 2 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

Представитель МИД Индонезии Армананта Насир заявил, что на совещании будут обсуждаться усилия по выполнению Балийского соглашения и Плана действий IORA.

Стороны также поднимут тему сотрудничества в области безопасности на море, туризма, синей экономики и экономических возможностей женщин.

Ожидается, что на 18-м совещании будут подготовлены два документа, а именно декларация к 100-летию Нельсона Манделы и декларация руководящих принципов для расширения взаимодействия с партнерами по диалогу IORA.

Напомним, Ассоциация стран индийского бассейна (IORA) была основана в 1997 году путем заключения многостороннего договора, известного как устав Ассоциации регионального сотрудничества индийского океана. Следующим после ЮАР председателем ассоциации станет ОАЭ.