Владимир Путин обсудит в Югре вопросы межнациональных отношений

Ханты-Мансийск, , 10:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 октября 2018 года проведёт в Югре выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства планирует обсудить актуальные вопросы национальной политики Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

На Совете по межнациональным отношениям обсудят проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

С докладами выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По сообщению департамента общественных и внешних связей ХМАО, в Югре проживает 124 этноса, включая коренные малочисленные народы Севера — хантов, манси и ненцев.

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