В правительстве Армении не согласны с плохой оценкой состояния экономики

Ереван, , 09:54 — REGNUM Статистический комитет Республики Армения 22 октября 2018 года обнародовал макроэкономические показатели за январь — сентябрь 2018 года, которые, по мнению многих экономистов, не очень обнадеживают.

Согласно статистическим данным, в январе — сентябре 2018 года показатель экономической активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 6,5%, тогда как в сентябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, показатель экономической активности составил 0,2%.

В сентябре наибольший спад был зафиксирован в сфере сельского хозяйства — на 17,7%, по сравнению с январем — сентябрем 2017 года. Низкий рост был зарегистрирован и в сфере промышленности. В частности, в сентябре, по сравнению с тем же периодом прошлого года, был зафиксирован рост всего в 0,9% в результате чего в Армении за девять месяцев текущего года зарегистрирован только четырёхпроцентный рост промышленности.

Советник премьер-министра Армении Месроп Аракелян в интервью Panorama. am отметил, что действительно в сентябре рост экономики практически нулевой, однако лишь месяц не обобщает картину экономики.

«Если анализируем структуру экономического роста, то видим, что спад в основном обусловлен 18-процентным сокращением роста в сфере сельского хозяйства в сентябре. Здесь довольно высок фактор сезонности, а в других секторах, например, в сфере строительства зарегистрирован рост на уровне 3,5%, торговли — порядка 9%. То есть, неверно концентрироваться только на этом показателе», — отметил экономист.

По его словам, в течение года разные факторы могут иметь и положительные, и отрицательные краткосрочные эффекты, некоторые месяцы может регистрироваться рост, а затем могут последовать серьезные колебания, посему, как отметил Аракелян, основываться только на сентябрьских показателях и говорить о плохом состоянии экономики неправильно.

Месроп Аракелян отметил, что в январе-сентябре 2018 года, по сравнению с предыдущим годом, показатель экономической активности вырос на 6,5%, что является вполне нормальным показателем.

«Я думаю, что к концу года у нас будет нормальный экономический рост», — сказал он.

Как отметил советник премьера Армении, цель правительства — вовсе не закрепление макроэкономических показателей, целью правительства является обеспечение такого экономического роста, который приведет к развитию бизнеса и повышению уровня благосостояния людей.

«Да, и в первые месяцы деятельности правительства, и сейчас есть некоторые проблемы, но делается всё возможное для того, чтобы в максимально сжатые сроки достичь качественного экономического роста в стране», — подчеркнул экономист.

По его словам, после революции ожидания бизнеса и общества достаточно высоки, но есть объективные причины — политическая ситуация, предстоящие внеочередные выборы, накопленные на протяжении десятилетий проблемы, которые приводят экономику к такому состоянию. Однако, по мнению Месропа Аракеляна, эти проблемы находятся в процессе решения, и необходим определенный промежуток времени, после чего уже можно иметь качественный экономический рост.

Одним из важных шагов он назвал то, что нынешние власти не имеют покровительства над экономикой и любой хозяйствующий субъект имеет возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Тем не менее, здесь также нужны реформы — в Налоговом кодексе и т. д.

«Наша цель — создать бизнес-среду, которая позволит как местным, так и иностранным инвесторам осуществлять инвестиции более высокими темпами», — сказал Месроп Аракелян.

Советник премьер-министра, вместе с тем, отметил, что в ближайшие месяцы из-за внеочередных парламентских выборов нельзя ожидать серьезного экономического роста, однако после выборов, когда в стране наступит окончательная стабилизация, правительство, в первую очередь, возьмется за дело осуществления реформ в сфере экономики.

«Я думаю, что в течение следующего года мы станем свидетелями существенных позитивных изменений в сфере экономики», — сказал Месроп Аракелян.