Разведка США назвала дату принятия «убийц спутников» на вооружение РФ

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Уже к 2022 году Россия примет на вооружение ракеты, которые якобы способны сбивать спутники. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на три источника, знакомые с отчётами американской разведки.

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Отмечается, что фотографии загадочной ракеты, которая может быть предназначена для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите, на модифицированном российском сверхзвуковом околоземном перехватчике МиГ-31 появились в середине сентября.

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По данным источников, тогда проводилось первоначальное макетное тестирование системы на совместимость оружия и самолёта. А уже в 2019 году, как утверждает собеседник телеканала, должен пройти следующий этап испытаний — с пусками имитаций с летательных аппаратов.

При этом сообщается, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США. В то же время не уточняется, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на Женевской конференции специальный помощник госсекретаря Илем Поблет заявила, что Россия занимается разработкой «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты, и это вызывает серьёзное беспокойство Соединённых Штатов Америки.

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В ответ на это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не практикует использования специальных спутников-инспекторов для нанесения повреждений космическим аппаратам других государств. Он уточнил, что такие аппараты создаются для починки неисправных спутников на орбите.

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