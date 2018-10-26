В Казахстане бизнесмен рассказал подробности заказного убийства главы банка

Тараз, Казахстан, , 09:57 — REGNUM Бизнесмен Муратхан Токмади, осужденный к 10,5 годам лишения свободы весной 2018 года, подтвердил в суде, что убил председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году по заказу бизнесмена Мухтара Аблязова, сообщает 26 октября издание Informburo.

По словам заключенного, Аблязов предложил Токмади участвовать в физической расправе над Татишевым, а также угрожал банкиру и его семье расправой в случае отказа.

По словам Токмади, Аблязов угрожал организовать арест банкира за счет высокопоставленных друзей в государственных структурах, а случае успешного выполнения заказа обещал перевести $4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что дело о заказном убийстве в отношении беглого банкира Мухтара Аблязова передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Джамбульской области.

По версии следствия, 19 декабря 2004 года Токмади застрелил Татишева из охотничьего ружья, подстроив несчастный случай на охоте. После убийства Аблязов стал председателем совета директоров «Банк ТуранАлем».

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