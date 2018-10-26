Трамп обвинил СМИ в разжигании злобы

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Слова президента США Дональда Трампа о том, что за злобу в американском обществе во многом ответственны американские же СМИ, вызвали гневную реакцию среди ряда политиков ‑ и стали для оппонентов главы Белого дома накануне важнейших выборов еще одним поводом обвинить его во множестве проступков.

«Очень большая часть гнева, который мы видим сегодня в нашем обществе, вызвана намеренно лживыми и неточными сообщениями главных СМИ, которые я отношу к фейковым новостям. Они стали такими плохими и ненавистническими, что не поддаются описанию. Крупнейшие СМИ должны очистить свое поведение, БЫСТРО!», — гласит очередной твит Трампа.

Помимо традиционной порции проклятий и оскорблений, в том числе в картинках, которые тут же обильно посыпались в комментариях обычных пользователей (более 80 тысяч ответов за день), на сообщение отреагировали и политики.

«Вы говорите, что есть хорошие люди по обеим сторонам нео-нацистского собрания. Намекаете, что эмигранты — все поголовно убийцы, насильники и бандиты. Хвалите политика, который напал на репортера. А теперь в том, что кто-то послал бомбы, виноват CNN? Мы знаем, что у вас нет приличия, но у вас что, нет и стыда?», — пишет конгрессмен Адам Шифф.

Шифф также призывает к порядочности, акцентируя, что у распространения насилия много причин, но нельзя исключать и полные ненависти речи в гражданском дискурсе: «есть огромная жажда возвращения к порядочности ‑ и глубокая потребность».

«Это черный день для американской политики, когда президент слишком мал, чтобы признать, что его яд заразил наш дискурс, и слишком циничен, чтобы переживать об этом, и будет перекладывать вину на журналистов, которых сам же назвал врагами, и кто сам стал целью бомбы. У слов есть последствия», — предупреждает конгрессмен Грегори Микс.