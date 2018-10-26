Горбачев объявил о начале новой гонки вооружений — New York Times

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Новая гонка вооружений начата, о чем свидетельствует заявление США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в статье для New York Times.

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«Более 30 лет назад президент Рональд Рейган и я подписали в Вашингтоне Советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впервые в истории были уничтожены два класса ядерного оружия», — отмечает бывший президент Советского Союза.

По словам Горбачева, это был первый шаг, за которым в 1991 году последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который Советский Союз подписал с президентом Джорджем Бушем-старшим, а затем и договор СНВ-III, подписанный президентами России и США в 2010 году.

В мире все еще слишком много ядерного оружия, но американский и российский арсеналы теперь составляют часть того, что было во время холодной войны. На Конференции по обзору действия Договора о нераспространении ядерного оружия в 2015 году Россия и США сообщили международному сообществу, что 85% этих арсеналов были выведены из эксплуатации и по большей части уничтожены.

Сегодня это огромное достижение, которым Вашингтон и Москва могут по праву гордиться, находится под угрозой, указывает бывший советский лидер. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и намерении его страны наращивать ядерное оружие.

«Меня спрашивают, горько ли мне наблюдать за кончиной того, над чем я так усердно работал. Тем не менее это не личное дело. На карту поставлено гораздо больше», — подчеркивает он.

Объявлена новая гонка вооружений. Договор О РСМД не стал первой жертвой милитаризации международной политики. В 2002 году США вышли из Договора о противоракетной обороне, в этом году — из ядерной сделки с Ираном. Военные расходы взлетели до астрономического уровня и продолжают расти.

Свой выход из ДРСМД США оправдывают предполагаемыми нарушениями со стороны России некоторых положений этого соглашения. Москва высказала аналогичные опасения по поводу соблюдения его условий Вашингтоном, в то же самое время предлагая обсудить вопросы за столом переговоров для нахождения взаимоприемлемого решения. Но на протяжении последних нескольких лет Белый дом избегал такого обсуждения по понятным, заявляет Горбачев, причинам.

«При наличии достаточной политической воли любые проблемы, связанные с соблюдением существующих договоров, могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, президент Соединенных Штатов имеет совсем другую цель. Он стремится освободить США от любых обязательств, любых ограничений, а не только в отношении ядерных ракет», — обращает внимание Горбачев.

Соединенные Штаты фактически взяли на себя инициативу по уничтожению всей системы международных договоров и соглашений, которые послужили основой для мира и безопасности после Второй мировой войны.

«Тем не менее я убежден, что те, кто надеется извлечь выгоду из глобальной кучи малы, глубоко ошибаются. Победителей в «войне всех против всех» не будет, особенно если она закончится ядерной войной. И такую возможность исключать нельзя. Риск ядерного противостояния лишь обостряется из-за неумолимой гонки вооружений, международной напряженности, враждебности и всеобщего недоверия», — продолжает он.

Бывший советский лидер указывает на то, что не хочет терять надежду на возможность возвращения к диалогу. Он также выражает надежду на то, что «Россия займет твердую, но сбалансированную позицию».

«Я надеюсь, что трезвомыслящие союзники Америки откажутся от пусковых установок для новых американских ракет. Я надеюсь, что ООН, и в особенности члены ее Совета Безопасности, на плечи которых в силу Устава Организации Объединенных Наций возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, будут принимать ответственные меры», — отмечает Горбачев.

Оказавшись перед лицом этой ужасной опасности, заключает он, мир не беспомощен, необходимо действовать, а не сдаваться.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что администрация президента Трампа может выйти из Договора о ликвидации ракет средней дальности уже в ближайшее время — через месяц-полтора.

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