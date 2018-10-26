Генсек ХДС: Германия близка к внеочередным выборам в бундестаг

Берлин, , 08:51 — REGNUM Правящая «большая коалиция» Германии может развалиться после выборов в ландтаг Гессена. С таким пессимистическим настроем смотрит на ближайшие дни генеральный секретарь партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает телеканал N-TV.

Выступая 25 октября во Франкфурте-на-Майне, Крамп-Карренбауэр заявила о вероятности внеочередных выборов в бундестаг после выборов в земле Гессен. Ситуация в партиях-участницах коалиции (ХДС; «Христианско-социальный союз», ХСС; Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) очень напряженная. Никто не может сказать, как будет развиваться динамика в партиях, сказала она.

Как пишет газета Aachener Zeitung, в Гессене предварительные опросы электората прогнозируют значительное падение числа избирателей ХДС, ХСС и СДПГ относительно выборов 2013 года, а также подъем «Зеленых» и попадание в ландтаг «Альтернативы для Германии», как это случилось по итогам выборов в Баварии.

Выборы в ландтаг Гессена состоятся 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в немецкий бундестаг прошли в сентябре 2017 года и ознаменовались необычно долгим периодом формирования правительства. Кабинет министров коалиции приступил к работе лишь в марте 2018 года.

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