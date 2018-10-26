Польша создаёт огромные очереди на границе с Украиной — Климкин

Киев, , 08:41 — REGNUM Польша фактически отменила так называемый «зелёный коридор» (ускоренная процедура прохождения границы — ИА REGNUM ) и тем самым провоцирует огромные очереди на украинско-польской границе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 25 октября, сообщило «Радио Свобода».

«Польша создает ситуацию, когда на границе образуются бешеные очереди. Конечно, это и наша ответственность, в частности, количество «евроблях», и мы это знаем… должно быть больше общих пунктов таможенного и пограничного контроля», — заявил министр.

Климкин отметил, что стороны договорились об увеличении числа пунктов пропуска на границе вдвое — с четырёх до восьми. При этом главной проблемой с украинской стороны остаётся отсутствие подъездных дорог.

Напомним, ежедневно на украинско-польской границе образуются огромные очереди, поскольку, во-первых, в Польше работает до двух миллионов граждан Украины, а во-вторых, на Украине популярны так называемые «евробляхи» — нерастаможенные подержанные авто, завезённые из стран Европы. Для того чтобы не нарушать действующее законодательство, владельцы обязаны регулярно пересекать на них границу страны.

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