Глава Якутии поручил мэрии её столицы искать землю под школы и детские сады

Якутск, , 08:51 — REGNUM Руководству Якутска поручено включить строительство городских объектов в программы с федеральным финансированием. Такое распоряжение сделал глава региона Айсен Николаев, акцентировав внимание мэрии города на исполнении указа социально-экономическом развитии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Айсена Николаева, в целом исполнение указа идёт неплохо, но необходимо обратить внимание на поиски свободных земельных участков под строительство школ и детских садов — в 2019 году в Якутске нужно будет построить 12 таких объектов.

«Важно не снижать темпы по созданию новых учебных мест в школах и детских садах, так как эта задача сохранит свою актуальность в Якутске на ближайшие годы», — отметил глава республики.

Ряду профильных министров Айсен Николаев поручил продолжить работу с федцентром по включению строительства городских объектов в программы с финансированием из бюджета страны, в том числе в программу развития Дальнего Востока. Эту подготовку глава региона поручил вести в координации с руководством муниципалитетов.

Ещё один актуальный вопрос — строительство нового полигона и мусоросортировочной станции в Якутске. Айсен Николаев призвал активизировать работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены добиться стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до трёх лет, и для достижения этой цели необходимо ввести в эксплуатацию 12 детсадов. Выполнить эти планы в республике намерены до конца 2019 года.