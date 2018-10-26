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Китайские компании с ноября прекращают покупать нефть в Иране — WSJ

Политика

Источники увязали данные действия китайских нефтяных гигантов с тем, что 4 ноября администрация США вводит очередной пакет антииранских санкций

Китайские компании с ноября прекращают покупать нефть в Иране — WSJ
Иранская нефть

Пекин, 26 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Китай в ближайшие месяцы сократит импорт иранской нефти. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, от ноябрьских закупок нефти в Иране уже отказались китайские компании China National Petroleum Corporation (CNPC), а также China Petrochemical Corporation (CPC). Источники увязали данные действия китайских нефтяных гигантов с тем, что 4 ноября администрация США вводит очередной пакет антииранских санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября должен вступить в силу следующий этап американских санкций против Тегерана, который затронет импорт иранский нефти.

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Политика Китая
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