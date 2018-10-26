Индонезия и Панама обсудили развитие торговых связей

Джакарта, , 08:26 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с вице-президентом и министром иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало в Джакарте в пятницу, 26 октября, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что двусторонняя беседа продолжалась 30 минут.

«Мы обсудили улучшение двусторонних отношений между Индонезией и Панамой, в частности, торговых связей», — заявил вице-президент Юсуф Калла на пресс-конференции после встречи.

В свою очередь, вице-президент Исабель Сен Мало подчеркнула, что Панама готова стать центром индонезийской торговли для дальнейшего продвижения товаров в Латинскую Америку, Северную Америку и Карибский бассейн.

«Мы обладаем большим потенциалом с нашими обширными каналами, портами и аэропортами, — заявила Исабель Сен Мало. — Я уверена, что мы сможем продолжать укреплять эти важные отношения, благодаря чему регион Юго-Восточной Азии сблизится с Северной Америкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 60% экспорта Индонезии, который поступает в Латинскую Америку, проходит через Панаму.

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