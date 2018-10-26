Министр инфраструктуры Украины подсчитал убытки портов на Азовском море

Киев, , 08:22 — REGNUM С начала гражданской войны на Украине грузопоток через порты Мариуполя и Бердянска сократился вдвое, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 25 октября журналистам «Радио Свобода».

Министр сообщил, что мариупольский порт был вынужден перейти на четырёхдневный режим работы, а общая сумма убытков двух украинских портов на Азовском море составила свыше 2 млрд в рублёвом эквиваленте.

Омелян также отметил, что убытки вызваны действиями российских таможенников, которые досматривают суда, идущие в украинские порты:

«Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы терпят убытки из-за простоя кораблей. Это около $15−50 тыс. в сутки. Среднее время задержки достигает более 30 часов, и это убытки не только Украины, но и европейских налогоплательщиков», — посетовал украинский министр.

Напомним, после того как в марте 2018 года украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд», Россия ужесточила процедуру досмотра кораблей, следующих через Керченский пролив в сторону Украины.

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Отметим, действия России полностью соответствуют международному праву.