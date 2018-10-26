National Interest: Выход из ДРСМД невыгоден США и не решает их проблем

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на возможность которого указал недавно президент США Дональд Трамп, невыгоден для Вашингтона. И тому есть по меньшей мере три причины, пишет Бонни Кристиан в статье для американского издания The National Interest.

Прежде всего, стоило бы спросить, какого результата в развитии американо-российских отношений хотят добиться официальные лица США, выйдя из ДРСМ. Москва отвергает обвинения в нарушении договора, возлагая, в свою очередь, ответственность на Вашингтон. Выход этот спор не решит, поскольку ни одна из сторон не пойдет на сокращение своих вооружений, обеспечивающих ей безопасность и стратегический баланс. Вместо этого стоит ожидать эскалации, в рамках которой и Россия, и США, освобожденные от обязательств по ДРСМД, начнут очередное наращивание вооружений. Кроме того, выход США из ДРСМД может подтолкнуть Москву к тому, чтобы она вышла в качестве ответной меры из других соглашений.

Затем в Вашингтоне должны обратить внимание на то, в чем состоит основная причина стремления выйти из соглашения — отсутствие среди его сторон Китая. Если администрация Трампа хочет, чтобы Китай присоединился к ДРСМД, то бессмысленно разрывать его с Россией. Более того, наличие у КНР ракет средней и меньшей дальности не угрожает США, поскольку они не могут достигнуть территории страны. Они являются поводом для беспокойства скорее для Москвы, нежили для Вашингтона. Если же Белый дом и должен добиваться присоединения Китая к соглашению, делаться это должно для обеспечения безопасности своих союзников в регионе.

Наконец, избежать поспешного выхода из ДРСМД США нужно для сохранения репутации Вашингтона как надежного партнера по переговорам. Так, никто не говорит, что нет обстоятельств, при которых США должны выйти из соглашения, когда другая сторона не соблюдает его условия, но надежность США крайне немаловажна, особенно когда речь о ядерном оружии. Иными словами, после выхода США из ДРСМД другие страны будут с меньшей готовностью заключать те или иные соглашения с Вашингтоном, поскольку изменчивость крайне вредна для дипломатии. Если очень важное соглашение может быть разорвано в любую минуту из-за имеющихся противоречий, зачем вообще его заключать?

На протяжении тридцати лет ДРСМД, заключает автор, по большей части выполнял свою роль. Выход из него не заставит Москву отказаться от создания ракет средней и меньшей дальности, скорее наоборот. Не ограничит этот шаг и производство этих видов вооружения в КНР, поскольку Китай не является стороной существующего соглашения. Все, чего добьется администрация своим выходом, это начнет очередную гонку вооружений тогда, когда американское правительство не может себе этого позволить, и нанесет удар по собственной дипломатии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на то, что Вашингтон может выйти из ДРСМД в ближайшее время. По его словам, это может произойти через месяц-полтора.

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