El Mundo: «Тотальная каталонизация» угрожает испанскому языку

Мадрид, , 08:05 — REGNUM Женералитет Каталонии впервые официально признал, что в некоторых местах региона кастильский (т.е. испанский) язык находится под угрозой. Об этом 25 октября сообщило издание El Mundo.

В новом правительственном документе под названием «Языковая модель системы образования Каталонии» указано, что в регионе есть «предпосылки для тотальной каталонизации», подразумевающей постепенное вытеснение испанского как из сферы образования, так и общения. Это объясняется тем, что «кастильский не обладает социальной значимостью каталонского» и «не является родным языком для большой части учеников».

Документ предусматривает возможность для школ и институтов обратить больше внимания на испанский язык и спланировать занятия, направленные на улучшение устной речи учащихся, однако не предлагает никаких конкретных решений. О каких-либо новых ресурсах, которые гарантировали бы увеличение часов преподавания испанского, также речь не идет — вместо этого в школьном расписании его потеснил приоритетный иностранный язык, английский. В результате остаются только независимые учебные центры, которые обладают свободой принимать или не принимать правительственные постановления. Но дальше обучения детей сразу на двух языках они не заходят.

До сегодняшнего дня власти Каталонии всегда заверяли, что с освоением кастильского (испанского) языка в школах региона никаких проблем нет и отстаивали безусловный приоритет каталонского в сфере образования. Все предметы, помимо «Кастильского языка и литературы», в настоящий момент преподаются в государственных учебных заведениях на каталонском языке, поощряется он и на внеклассных занятиях. При этом испанский язык остается вторым официальным языком региона.

Сложившуюся ситуацию и свое нежелание вернуть испанский язык в государственные школы в качестве языка преподавания Женералитет оправдывает необходимостью отвечать на вызовы современного «мультикультуризма» и многоязычия: детям иммигрантов проще осваивать один язык (каталонский), нежели два. Чтобы помочь таким ученикам, в новый учебный план даже была включена возможность изучать арабский и китайский языки в средней школе в качестве предметов по выбору, а также использовать их при работе над учебными проектами.

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Представители правительства Каталонии заверяют, что новая языковая стратегия региона не внесет никаких значимых перемен во взаимоотношения каталонского и испанского. Она вполне позволяет образовательным центрам «развивать свои собственные лингвистические проекты» с учетом пожеланий и нужд учеников. Тем временем, согласно результатам исследования 2015−2016 годов, всего 14% всех школ и институтов Каталонии предлагают учащимся больше одного предмета на кастильском (испанском) языке.