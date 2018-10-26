Марин Ле Пен обнародовала меры для «борьбы с одичанием в школе»

Париж, , 08:05 — REGNUM Председатель французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен представила десять мер для «борьбы с одичанием в школе», сообщает Le Figaro.

На пресс-конференции партии Марин Ле Пен подчеркнула, что случай, недавно произошедший во французской школе, когда ученик угрожал оружием своему преподавателю, был «жестоким и несколько ужасающим».

Большинство из мер появились в 144 «президентских обязательствах» Марин Ле Пен: «нулевая терпимость» к подобным случаям в школе; возобновление наказаний; ликвидация выплат социальной помощи родителям несовершеннолетних рецидивистов; план разоружения для пригородов.

На образовательном уровне Марин Ле Пен хочет «содействовать обучению с 14 лет» и «переориентировать преподавание на фундаментальные знания».

«17 ноября 2018 года партия организует коллоквиум по теме «Преступления, унижающие достоинство» и затем представит законопроект «по этому вопросу», — подчеркнула Марин Ле Пен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр образования и глава МВД Франции соберут комитет по поводу школьного инцидента, когда ученик угрожал оружием своему учителю.

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