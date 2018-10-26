Американский адмирал признал превосходство российских подлодок

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Россия расширила свое присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Об этом в интервью телеканалу CNN, говоря о подводном флоте РФ, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Они дают нам понять, что находятся там, — сказал адмирал. — Их гораздо больше и в местах, где они не действовали раньше».

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Фогго заявил, что, по его мнению, Россия имеет более 40 боевых подводных лодок, более 20 из которых сосредоточенны на Северном флоте и способны работать в Северной Атлантике и Арктике. По его словам, чтобы следить за российскими подлодками, самолёты НАТО совершают полёты примерно через день с американской авиабазы в международном аэропорту Кефлавик в Исландии.

Командующий ВМС США в Европе и Африке также отметил, что Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывает средства в его совершенствование.

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«Они (РФ — прим. ИА REGNUM ) являются самыми умелыми нашими противниками», — считает Фогго.

Он также подчеркнул, что российские подводные лодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность. В частности, речь идёт о проекте «Варшавянка» — практически бесшумных подлодках, способных запускать баллистические крылатые ракеты. По мнению американского адмирала, это результат больших финансовых вливаний. В разработку и производство очень эффективных субмарин продолжают вкладываться огромные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго был впечатлен и российскими крылатыми ракетами «Калибр». Высказав уверенность, что в случае запуска с морей, включая Каспийское, новые российские крылатые ракеты способны долететь до любой европейской столицы.

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета», — заявил Джеймс Фогго.

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