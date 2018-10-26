Партия «Зеленые» требует новых правил экспорта вооружения из Германии

Берлин, , 07:42 — REGNUM Немецкая партия «Зеленые» настаивает на создании новой правовой базы для экспорта вооружения из Германии, передает телеканал N-TV 25 октября.

О необходимости внесения изменений в экспортную политику заявил лидер фракции «Зеленых» в бундестаге Антон Хофрайтер. Он рассказал, что согласно опросу агентства Civey, проведенному по заказу партии, «подавляющее большинство» граждан Германии считает, что приоритетом в вопросе экспорта вооружения должна быть ситуация с правами человека в стране-получателе. Лишь 15% респондентов ставят на первый план экономические интересы.

Напомним, в октябре «Зеленые» вышли на второе место по популярности в стране, а в Баварии заняли второе место на выборах в ландтаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги Германия отменила экспорт вооружения в Саудовскую Аравию и призвала другие страны Евросоюза последовать ее примеру.

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