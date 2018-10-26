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Премьер-министр Франции: «Мы создали настоящие рабочие места»

Политика

Эдуард Филипп демонстрирует «уверенность» на фронте занятости

Премьер-министр Франции: «Мы создали настоящие рабочие места»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 26 октября 2018, 07:40 — REGNUM  Правительство Франции «очень часто» не может объяснить свою политику в отношении региональных территорий, признает премьер-министр Франции Эдуард Филипп в интервью, которое появилось в нескольких региональных газетах, где он также говорит, что он «уверен» в своей работе, несмотря на рост безработицы, сообщает Le Figaro.

Издание напоминает, что перестановки в правительстве привели к созданию нового крупного министерства сплоченности и территорий под эгидой члена партии «Демократическое движение» Жаклин Гуро.

Что касается роста безработицы в третьем квартале (+ 0,4%), официально объявленного 25 октября, Эдуард Филипп демонстрирует «уверенность» на фронте занятости.

«В 2017 и 2018 годах мы создали намного больше рабочих мест во Франции, чем было убрано, и мы создали настоящие рабочие места. Импульс есть, я уверен», — отметил Эдуард Филипп.

Напомним, министерство сплоченности и территорий Франции занимается политикой регионального планирования. Жаклин Гуро была назначена главой этого министерства 16 октября 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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