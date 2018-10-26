«Нафтогаз» создан для обмана населения страны — украинский политик

Киев, , 07:23 — REGNUM Украинская газовая компания «Нафтогаз» является «огромной аферой», которая в качестве финансовой прокладки, занята «вымыванием денег» у населения, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По словам Спивака, жители Украины переплачивают за газ в шесть — восемь раз. Говоря о повышении в стране тарифов на «голубое топливо», Спивак подчеркнул, что «в первую очередь это выгодно компании «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября на Украине тарифы на газ для населения вырастут на 23,5%. По словам главы украинского Нацбанка Якова Смолия, указанное повышение пройдет в несколько этапов.

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