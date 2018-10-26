Пятница, 26 Октября 2018 года
08:28:15 МСК

«Нафтогаз» создан для обмана населения страны — украинский политик

Политика

По словам политика, жители Украины переплачивают за газ в шесть — восемь раз

Киев, 26 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Украинская газовая компания «Нафтогаз» является «огромной аферой», которая в качестве финансовой прокладки, занята «вымыванием денег» у населения, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По словам Спивака, жители Украины переплачивают за газ в шесть — восемь раз. Говоря о повышении в стране тарифов на «голубое топливо», Спивак подчеркнул, что «в первую очередь это выгодно компании «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября на Украине тарифы на газ для населения вырастут на 23,5%. По словам главы украинского Нацбанка Якова Смолия, указанное повышение пройдет в несколько этапов.

Читайте также: Нацбанк Украины: цены на газ будут повышаться и дальше, но медленнее

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить