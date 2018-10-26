В России разгул природных стихий и антропогенных воздействий: Радио REGNUM

Москва, 26 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В школах Монголии запретили Хэллоуин;
- В Совфеде придумали, как удешевить перелёты в ДФО;
- В Госдуму внесён законопроект о работе омбудсменов в регионах;
- Наводнение в Сочи: о последствиях непогоды;
- Против подъема Чебоксарского водохранилища выступил народ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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