Глава МИД Китая принял в Пекине вице-президента Кубы

Пекин, , 06:14 — REGNUM Член Госсовета КНР и Глава МИД Китая Ван И встретился с вице-президентом Кубы Рикардо Карбисас Руисом в Пекине, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Китай и Куба являются «хорошими товарищами и добрыми друзьями», а дружба между ними является крепкой и нерушимой, заявил Ван. По его словам, китайская сторона надеется, что кубинский народ под руководством правящей партии и правительства добьется новых высот в государственном строительстве.

При этом, Китай намерен продолжить оказывать помощь Кубе и наращивать всестороннее стратегическое партнерство. Карбисас, в свою очередь отметил, что Куба твердо привержена развитию двусторонних отношений с Китаем, который является его хорошим другом и партнером, а также намерена активно принять участие в деле строительства «Нового шелкового пути».

Как ранее заявлял секретарь парткома Шанхая Ли Цян, который во главе делегации КПК посетил с официальным визитом Кубу, Китай намерен установить особые отношения с новым руководством этой латиноамериканской страны.

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