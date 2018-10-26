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Китайские эксперты ожидают от визита Абэ сближения Китая и Японии

Политика

Прежде всего на фоне нарастающей угрозы протекционизма и торговых войн со стороны США

Китайские эксперты ожидают от визита Абэ сближения Китая и Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Пекин, 26 октября 2018, 05:42 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Пекин с официальным визитом, эксперты ожидают сближения позиций двух стран, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Абэ приземлился в Пекине вечером 25 октября. Его визит в Китай проходит по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Абэ пробудет в Пекине с 25 по 27 октября, а его визит станет первым официальным за последние семь лет.

Отметим, что в китайских СМИ визит японского премьера стал одним из важнейших событий последних дней. Многие эксперты и существенная часть китайской общественности ожидают от него позитивных изменений в сторону улучшения и развития двусторонних отношений.

При этом, ряд китайских и японских экспертов отмечают, что сближение позиций между странами как никогда важно в ситуации непрекращающихся торговых войн и нарастания международной напряженности. Они уверены, что Китай сможет вместе с Японией встать на защиту многосторонности в мировой экономической политике против протекционизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Начался официальный визит в Китай премьер-министра Японии

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Китайско-японские отношения
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