Доверие челябинцев к «Единой России» снизилось в два раза – опрос

Челябинск, , 05:56 — REGNUM Уровень доверия жителей Челябинска к партии «Единая Россия» за два последних года снизился наполовину, сообщили в Челябинском филиале РАНХиГС.

В период с 28 сентября по 3 октября 2018 г. социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели опрос среди 700 жителей города методом личного интервью. Опрос охватил жителей всех районов города.

Согласно данным исследования, больше половины жителей Челябинска не доверяют ни одной партии, а доверие к той, которой верят больше всего, то есть к «Единой России», уменьшилось больше чем наполовину. В 2016 году единороссам доверяли 41,7%, в 2018 г. — только 19%.

«Однако, гораздо важнее для исследователей то обстоятельство, что большинство опрошенных, при ответе на вопрос «Какой политической партии Вы доверяете» отметили, что не доверяют ни одной политической партии, — отмечают социологи. — Чаще это — потенциальные избиратели среднего возраста — от 31 до 50 лет, наемные работники, а также предприниматели, руководители организаций».

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