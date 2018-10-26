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Олег Кожемяко подал документы в избирком Приморья для участия в выборах

Политика

Избирком принял документы врио главы Приморья

Олег Кожемяко подал документы в избирком Приморья для участия в выборах
Иллюстрация: Kremlin.ru
Олег Кожемяко

Владивосток, 26 октября 2018, 05:26 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко подал документы в Избирком для участия в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я сегодня подал документы, и избирком их принял. Подал именно как самовыдвиженец. Приморским краем должен руководить человек, который может объединить все партии, все политические силы для решения копившихся годами проблем в образовании, здравоохранении, социальной сфере», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря 2018 года.

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В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Андрей Тарасенко после скандального второго тура ушёл в отставку. На его место президентом РФ Владимиром Путиным назначен Олег Кожемяко, занимавший до этого должность губернатора Сахалинской области.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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