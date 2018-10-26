Пятница, 26 Октября 2018 года
06:44:49 МСК

Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора

Политика

Ассанж отказался получать пароли для доступа в интернет с территории посольства

Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора
Snapperjack
Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

Кито, 26 октября 2018, 04:48 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, которые предъявили ему сотрудники посольства, сообщает агентство EFE.

По словам агентства, Ассанж отказался получать пароли для доступа в интернет с территории посольства. Отмечается, что подобное решение Ассанжа могло быть связано с советами его адвоката. При этом эти правила предписывают всем, желающим увидеться с Ассанжем, указывать все данные о своих учетных записях в социальных сетях и серийные номера устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября основатель WikiLeaks Джуалин Ассанж обратился в суд против эквадорского правительства из-за «нарушения его прав и свобод». Этот иск связан с введением новых правил для пребывания в посольстве Ассанжа.

Читайте ранее в этом сюжете: Основатель WikiLeaks подал в суд на правительство Эквадора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить