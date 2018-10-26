В Белом доме рассказали об айфоне Трампа

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп пользуется для переговоров только одним служебным телефоном фирмы Apple, который периодически меняют в целях безопасности, заявили в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Напомним, согласно утверждению источников газеты New York Times, у Трампа есть несколько личных айфонов, которые якобы прослушивают спецслужбы России и Китая. Пекин якобы не только записывает беседы Трампа «со старыми друзьями», но и выискивает абонентов, с которыми чаще всего тот разговаривает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве назвали эти обвинения абсурдными и напомнили, что американские спецслужбы, и это известно, прослушивали германского канцлера Ангелу Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД прокомментировали слухи о «прослушке» айфона Трампа из Москвы