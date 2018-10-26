Пятница, 26 Октября 2018 года
06:44:45 МСК

В Белом доме рассказали об айфоне Трампа

Политика

В американской администрации прокомментировали слухи о прослушивании айфонов Трампа из России и Китая

Вашингтон, 26 октября 2018, 04:45 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп пользуется для переговоров только одним служебным телефоном фирмы Apple, который периодически меняют в целях безопасности, заявили в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Напомним, согласно утверждению источников газеты New York Times, у Трампа есть несколько личных айфонов, которые якобы прослушивают спецслужбы России и Китая. Пекин якобы не только записывает беседы Трампа «со старыми друзьями», но и выискивает абонентов, с которыми чаще всего тот разговаривает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве назвали эти обвинения абсурдными и напомнили, что американские спецслужбы, и это известно, прослушивали германского канцлера Ангелу Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД прокомментировали слухи о «прослушке» айфона Трампа из Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить