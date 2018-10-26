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Куликов: политкорректность нужна для того, чтобы скрыть истину

Политика

«Политкорректность изобретена для того, чтобы сложные проблемы, которые не имеют очевидного решения прекратить обсуждать»

Москва, 26 октября 2018, 04:29 — REGNUM  Политкорректность была создана для того, чтобы невозможно было установить истину, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Политкорректность изобретена для того, чтобы сложные проблемы, которые не имеют очевидного решения прекратить обсуждать, потому что признание наличия сложных проблем ведет к расколам, обострениям и так далее», — заявил эксперт, добавив, что в рамках политкорректности настоящие проблемные вопросы просто-напросто заметаются и выносятся за рамки обсуждаемого.

Напомним, что в настоящее время на Западе, и, в частности, в США набирает обороты феномен «харастмента», когда достаточно одно лишь заявления в адрес человека в том, что он якобы давным-давно домогался до кого-либо, как против него в досудебном порядке начинают применяться карательные санкции. Так, актер Кевин Спейси на этой почве потерял роль в телесериале.

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Культура и общество США
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