Президент Чехии: Доверие к США потеряно

Прага, , 04:33 — REGNUM Выход США из очередного международного соглашения — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — это очередной этап потери доверия к Вашингтону, заявил чешский президент Милош Земан, передает телекомпания Barrandov.

Комментируя отрицательную реакцию Европейского союза на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по выходу из РСМД, чешский лидер сказал, что поддерживает позицию Брюсселя.

«Я придерживаюсь принципа, если какой-то договор, который вы заключили, вы отмените, то вы теряете доверие», — заявил Земан.

Напомним, Трамп объявил об отмене очередных международных договоренностей — на этот раз, о выходе из РСМД в связи с тем, что якобы его не соблюдает вторая сторона — Россия.

В Европейском союзе на это отреагировали отрицательно. Так, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что для ЕС важно сохранение РСМД. С подобным заявлением выступила пресс-секретарь ЕС Майи Косьянчич.

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