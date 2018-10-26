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Высланному в США гражданину России Лисову грозит пожизненное заключение

Политика

Тюремный срок может превысить его продолжительность жизни

Москва, 26 октября 2018, 04:10 — REGNUM  Российскому программисту Станиславу Лисову, экстрадированному из Испании в Соединенные Штаты, может грозить длительный тюремный срок, который фактически можно считать пожизненным заключением, заявил его адвокат Аркадий Бух в интервью «Известиям».

По его словам, суд может вынести для Станислава такой приговор, который «превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме». При этом, как отметил Бух, обычно за подобные преступления в США не дают больше 25 лет тюрьмы. Как подчеркнул адвокат, условия содержания российского гражданина в тюрьме являются достаточно приемлемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2018 года Испания выдала российского гражданина Станислава Лисова в Соединенные Штаты по запросу ФБР. Лисов был задержан испанскими правоохранительными органами в январе 2017 года по подозрениям в киберпреступлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания выдала США российского программиста Станислава Лисова

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