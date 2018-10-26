Украинский политик: «Нафтогаз» ничего не добывает, кроме денег у людей

Киев, , 04:09 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» занята «вымыванием денег» у людей, она — не больше, чем финансовая прокладка, заявил украинский политик Дмитрий Спивак, передает телеканал NewsOne.

По словам политика, украинцы переплачивают за газ в шесть — восемь раз. Комментируя повышение в стране тарифов на голубое топливо, Спивак сказал:

«В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине с 1 ноября тарифы на газ вырастут на 23,5%. По словам главы украинского Национального банка Якова Смолия, это будет сделано постепенно.

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