Жириновский: «Четвертый рейх» ведет Третью мировую войну против России

Москва, , 03:40 — REGNUM Третья мировая война уже идет, и ведет ее против России «четвертый рейх», заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Многие не поняли до сих пор, события 11 сентября 2001 года — это был поджог Рейхстага во время прихода Гитлера к власти. Они уже начали эту войну… Вот прошло 17 лет, и мы видим… Третья мировая война уже идет с 1991 года, просто она идет врассыпную… и всё под флагом демократии», — заявил Жириновский, отметив, что в войне этой уже полыхала Югославия, Ирак, Ливия и Сирия с Украиной.

По его словам, снова иноземные вооруженные силы обступают со всех сторон Россию, постоянно проводя военные учения и разыгрывая реальные сценарии свержения режимов или организации военных конфликтов.

«Четвертый рейх они создают, только для англо-саксов, а немцы — как пушечное мясо, в том числе — некоторые православные страны, как Украина, славяне, как хорваты на Балканах», — отметил председатель ЛДПР.

Напомним, что 24 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России находится на небывалом уровне со времен холодной войны, при этом НАТО активно использует миф о российской угрозе при проведении учений ради нагнетания обстановки.

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