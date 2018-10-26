РФ обрушила мечту о Большой Европе до Тихого океана?

Москва, , 02:01 — REGNUM Европа видела в России «Большую Польшу», но эти иллюзии обрушились, заявил 25 октября политолог Дмитрий Суслов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Причина объединения Евросоюза на антироссийской основе заключается в том, что традиционные европейские элиты, которые, кстати говоря, уходят, рассматривали Россию после развала Советского Союза в качестве внешнего периферийного круга самого Европейского союза», — сказал он.

При этом Россия должна была встроиться в международную систему ЕС, рассказал Суслов, в качестве одного из концентрических кругов.

«Украинский кризис окончательно обрушил эти иллюзии и окончательно обрушил европейскую мечту о Большой Европе, простирающейся до Тихого океана, но с центром в самом Европейском союзе, в Брюсселе. Россия, по мнению ЕС, должна была стать некой «Большой Польшей» или «Большой Украиной», которая должна была рассматривать именно Европейский союз в качестве «золотого стандарта» всего. Россия этого не захотела сделать», — пояснил политолог.