Зюганов предложил сделать для НАТО объявление

Москва, , 01:21 — REGNUM России следует довести до НАТО свою позицию по Азовскому морю и военным базам, заявил 25 октября лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Надо объявить и НАТО, и украинскому нынешнему руководству, что мы никогда не согласимся с тем, чтобы военные корабли появлялись в Азовском море, мы никогда, ни под каким предлогом не согласимся, чтобы на Украине были военные натовские базы. Почему? Потому что, если поставить под Харьковом военную установку, то до центра управления в Москве, где отдаются главные приказы по безопасности, эти объекты будут лететь две — три минуты. Вы не оденете костюмы, вас просто обесточат, вырубят. Вот на этом построена военная стратегия и тактика американцев, которые пытаются создать плацдарм агрессии», — сказал Зюганов.

Напомним, 25 октября стартовали крупные учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture), в которых участвует 31 страна, в том числе Украина. Всего задействовано 50 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, авиация и флот.

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