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Трамп и Макрон обсудят в Путиным в Париже договор РСМД

Политика

11 ноября в Париже состоятся памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Трамп и Макрон обсудят в Путиным в Париже договор РСМД
Иллюстрация: U.S. Embassy French
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Париж, 26 октября 2018, 00:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе переговоров лидеры США и Франции условились обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Париж 11 ноября.

Напомним, ранее президент Трамп заявил, что США выйдут из договора РСМД, так как Россия его якобы нарушает и он в целом утратил актуальность в связи с развитием ракетных технологий в других странах.

При этом решением Трампа крайне обеспокоены как в России, так и в Европейском союзе. Договор РСМД наряду с договором СНВ-3 — это единственные оставшиеся договоры между двумя ведущими ядерными державами — США и Россией — которые ещё хоть как-то сдерживают гонку вооружений. И похоже США вознамерились разорвать оба этих договора.

11 ноября в Париже пройдут памятные мероприятия в честь окончания Первой мировой войны. На них ожидается присуствие российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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Ядерное оружие
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